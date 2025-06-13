Гутерреш выразил обеспокоенность ударами Израиля по Ирану

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность из-за ударов Израиля по территории Ирана. Об этом говорится в заявлении заместителя официального представителя организации Фархана Хака.

Израиль заявил, что завершил первый этап операции против ядерной программы Ирана

Отмечается, что генеральный секретарь осуждает эскалацию на Ближнем Востоке.

«Он особенно обеспокоен израильскими ударами по ядерным объектам в Иране в то время, когда между Ираном и Соединенными Штатами ведутся переговоры о статусе... ядерной программы», - указано в заявлении.

Гутерреш призвал стороны к максимальной сдержанности, чтобы избежать перехода к более глубокому конфликту.

Ранее израильские воздушные силы ударили по десяткам целей в Иране, которые якобы связаны с ядерной программой. При атаках погибли ряд высокопоставленных военных и ученых, пострадали как минимум 50 человек, отмечает 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ИзраильИранООН

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