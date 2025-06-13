Гутерреш выразил обеспокоенность ударами Израиля по Ирану
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность из-за ударов Израиля по территории Ирана. Об этом говорится в заявлении заместителя официального представителя организации Фархана Хака.
Отмечается, что генеральный секретарь осуждает эскалацию на Ближнем Востоке.
«Он особенно обеспокоен израильскими ударами по ядерным объектам в Иране в то время, когда между Ираном и Соединенными Штатами ведутся переговоры о статусе... ядерной программы», - указано в заявлении.
Гутерреш призвал стороны к максимальной сдержанности, чтобы избежать перехода к более глубокому конфликту.
Ранее израильские воздушные силы ударили по десяткам целей в Иране, которые якобы связаны с ядерной программой. При атаках погибли ряд высокопоставленных военных и ученых, пострадали как минимум 50 человек, отмечает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru