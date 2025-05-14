«Большой удар!»: В Израиле ожидают, что Трамп признает независимость Палестины
Израильский политолог Саймон Ципис заявил НСН, что Трамп между Израилем и исламом «выбрал ислам», вслед за Сирией он готов отменить и санкции против Ирана.
Дональд Трамп хочет войти в историю как президент США, который смог этот урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной, вопрос только в том, пойдет ли на его условия Израиль, заявил НСН израильский политолог Саймон Ципис.
Президент США Дональд Трамп встретился с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщил пул Белого дома. Также Трамп анонсировал прекращение санкций против Сирии, чтобы «дать ей шанс на величие». Ципис уверен, что Трамп пойдет против Израиля.
«Визит Трампа говорит о том, что полностью меняется баланс сил на Ближнем Востоке. Все идет к тому, что Трамп объявит о признании Палестины, что станет большим ударом по Израилю. Сначала казалось, что Трамп ведет произральскую политику, но сейчас видно, что совсем наоборот. Я так понимаю, что будут отменены и санкции против Ирана тоже, Трамп параллельно ведет переговоры. Это все говорит о том, что Трамп хочет навсегда прекратить конфликт Израиля и Палестины. Израиль уже не будет еврейским, а будет простым государством. Трамп хочет войти в историю как президент США, который смог этот конфликт урегулировать. Он идет на поклон мусульманскому миру, это абсолютно очевидно. Между Израилем и исламом он выбрал ислам. Теперь вопрос, попытается ли Нетаньяху пойти против Трампа и развязать войну на Ближнем Востоке. Посмотрим, какие рычаги влияния Трамп будет использовать», - объяснил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна может признать Палестину в июне этого года. Об этом он сообщил в эфире телеканала France 5, передает «Радиоточка НСН».
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