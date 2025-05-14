Дональд Трамп хочет войти в историю как президент США, который смог этот урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной, вопрос только в том, пойдет ли на его условия Израиль, заявил НСН израильский политолог Саймон Ципис.

Президент США Дональд Трамп встретился с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщил пул Белого дома. Также Трамп анонсировал прекращение санкций против Сирии, чтобы «дать ей шанс на величие». Ципис уверен, что Трамп пойдет против Израиля.