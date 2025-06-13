СМИ: Израиль нанес удары по Ирану

ВВС Израиля нанесли удары по целям в Иране, сообщает Axios.

СМИ: Израиль может нанести удар по Ирану 15 июня

Министр обороны Исраэль Кац объявил о введении особого положения в тылу на всей территории страны.

Израиль назвал операцию против Тегерана «Ам КеЛави» («Народ как лев»). Её цель — устранение иранской ядерной угрозы.

По предварительным даны, ракеты попали по позициям ПВО. В ответ самолёты КСИР поднялись в воздух.

Ранее стало известно, что посольство США в Ираке начинает экстренную эвакуацию сотрудников. Кроме того, Вашингтон готовит вывоз своего персонала из Кувейта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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