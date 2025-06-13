Трамп заявил, что заранее знал об ударах Израиля по Ирану
Президент США Дональд Трамп знал заранее об ударах Израиля по территории Ирана. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
По словам политика, атака израильской армии не стала для него сюрпризом.
Ранее Израиль начал широкомасштабную операцию «Восходящий лев», в рамках которой ударил по военным целям и объектам ядерной программы в Иране. По данным Тель-Авива, Тегеран якобы приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного вооружения. При израильских атаках погибли командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами, генерал Голам-Али Рашид, глава Исламского университета Азад Мохаммад Техранчи, физик-ядерщик Ферейдун Аббаси-Давани, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru