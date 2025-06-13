Трамп заявил, что заранее знал об ударах Израиля по Ирану

Президент США Дональд Трамп знал заранее об ударах Израиля по территории Ирана. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Израиль заявил, что завершил первый этап операции против ядерной программы Ирана

По словам политика, атака израильской армии не стала для него сюрпризом.

Ранее Израиль начал широкомасштабную операцию «Восходящий лев», в рамках которой ударил по военным целям и объектам ядерной программы в Иране. По данным Тель-Авива, Тегеран якобы приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного вооружения. При израильских атаках погибли командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами, генерал Голам-Али Рашид, глава Исламского университета Азад Мохаммад Техранчи, физик-ядерщик Ферейдун Аббаси-Давани, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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