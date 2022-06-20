«Игра с огнем»: В России предостерегли Запад от претензий на Калининград

«Стокгольм и Хельсинки всегда выигрывали на своем нейтралитете. Они общались и с Россией, и с Западом. А сейчас их, наверное, ломают через колено, и если их дожмут, то они станут членами НАТО и, возможно, начнут блокировку Балтийского моря. Тогда Калининград окажется в изоляции, и Россия должна будет что-то предпринимать. Возможно, ей придется пробивать какой-то коридор, тогда возникнет угроза для Литвы, Латвии и Эстонии», - предположил он.

При этом бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов считает, что западные ограничения на поставки грузов в Калининградскую область не отразятся на регионе, а наоборот ударят по Литве. Так, еще весной в эфире НСН он говорил, что Россия введет зеркальные меры в ответ на блокировку транзита Вильнюсом, а сама продолжит доставлять грузы в Калининград по морю и воздуху.

«Конечно, мы можем обеспечить Калининградскую область и транспортной авиацией, и морем. Пусть они тешатся тем, что хотят укусить, но не укусят, как бы этого не хотелось литовцам. Гражданская авиация уже летает над морем, наши корабли также будут доставлять грузы, так что здесь никаких осложнений не будет», - объяснил он.