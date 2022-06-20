«Игра с огнем»: В России предостерегли Запад от претензий на Калининград
В России видят не только экономическую угрозу в «блокаде» Калининграда, но и политическую.
Пока Запад пытается предъявить претензии на Калининградскую область, в России предупреждают о серьезном, в том числе ядерном, ответе.
Ранее бывший украинский дипломат, политолог Ростислав Ищенко назвал организованную Литвой «транспортную блокаду» Калининграда поводом для начала военных действий, так как прибалтийская страна, по его словам, нарушила право России на доступ к своей же территории.
На прошлой неделе Литва прекратила транзит санкционных товаров, которые следовали с территории России в Калининградскую область и в обратном направлении. Так, ограничения затронули почти половину грузов. В ответ на это власти Калининградской области заявили о грубейшем нарушении протоколов по вступлению Прибалтики в Евросоюз и правил свободного транзита, потребовав разъяснений от Еврокомиссии.
В то же время, заместитель главы российского МИД Александр Грушко призвал Европу «не играть с огнем» в вопросе «блокады» Калининграда.
Однако, до этого бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заметил, что, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, Калининградская область должна быть демилитаризована.
«…Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног», — заявил он.
В свою очередь военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заметил, что гипотетические попытки НАТО «вторгнуться» в Калининградскую область могут спровоцировать Москву к применению ядерного оружия.
Аналогичного мнения по сокращению уровня безопасности и вынужденному ответу Москвы из-за приближения НАТО к границам Калининградской области придерживаются и некоторые прибалтийские эксперты. Так, член правления литовской партии «Социалистический народный фронт» Эдикус Ягелавичус в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО приведет к блокировке Балтийского моря и изоляции Калининграда, на что России придется ответить.
«Стокгольм и Хельсинки всегда выигрывали на своем нейтралитете. Они общались и с Россией, и с Западом. А сейчас их, наверное, ломают через колено, и если их дожмут, то они станут членами НАТО и, возможно, начнут блокировку Балтийского моря. Тогда Калининград окажется в изоляции, и Россия должна будет что-то предпринимать. Возможно, ей придется пробивать какой-то коридор, тогда возникнет угроза для Литвы, Латвии и Эстонии», - предположил он.
При этом бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов считает, что западные ограничения на поставки грузов в Калининградскую область не отразятся на регионе, а наоборот ударят по Литве. Так, еще весной в эфире НСН он говорил, что Россия введет зеркальные меры в ответ на блокировку транзита Вильнюсом, а сама продолжит доставлять грузы в Калининград по морю и воздуху.
«Конечно, мы можем обеспечить Калининградскую область и транспортной авиацией, и морем. Пусть они тешатся тем, что хотят укусить, но не укусят, как бы этого не хотелось литовцам. Гражданская авиация уже летает над морем, наши корабли также будут доставлять грузы, так что здесь никаких осложнений не будет», - объяснил он.
До этого глава Калининградской области Антон Алиханов также заверил, что санкции Евросоюза не повлияют на транзит грузов с основной территории России в Калининград.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае закрытия властями прибалтийских стран портов для российских судов, грузопотоки из России будут перенаправлены.
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