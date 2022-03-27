Глава СНБО Украины Данилов разделяет претензии Польши на Калининград

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов разделяет идею экс-командующего сухопутными польскими войсками, генерала Вальдемара Скшипчака о территориальных претензиях Варшавы на Калининград, сообщает РИА Новости.

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Он считает, что польские притязания могут помешать спецоперации РФ на Украине.

«Я могу сказать, что Польша, пока не на официальном уровне, уже выступила с претензиями на Калининградскую область. Это нам бы точно помогло», — цитирует Данилова Газета.ru.

Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак призвал поднять вопрос о Калининграде, который, заявил военачальник, «является территорией Польши».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:УкраинаПольшаКалининград
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