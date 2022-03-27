Глава СНБО Украины Данилов разделяет претензии Польши на Калининград
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов разделяет идею экс-командующего сухопутными польскими войсками, генерала Вальдемара Скшипчака о территориальных претензиях Варшавы на Калининград, сообщает РИА Новости.
Он считает, что польские притязания могут помешать спецоперации РФ на Украине.
«Я могу сказать, что Польша, пока не на официальном уровне, уже выступила с претензиями на Калининградскую область. Это нам бы точно помогло», — цитирует Данилова Газета.ru.
Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак призвал поднять вопрос о Калининграде, который, заявил военачальник, «является территорией Польши».
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