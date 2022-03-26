Польский генерал захотел «вернуть Калининград Польше»

Польша имеет притязания на российский Калининград, заявил бывший командующий польскими сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак.

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«Стоит поднять вопрос о Калининграде, который, по моему мнению, является территорией Польши», — приводит слова Скшипчака Do Rzeczy.

Ранее генерал уже высказывался о претензиях Варшавы, назвав в прошлом году Калининградскую область «воротами в Балтийское море и на Польскую низменность». Кроме того, Скшипчак описывал «войну России с НАТО» в регионе. Госдума расценила высказывание генерала как недружественное и несовременное.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПольшаКалининград
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