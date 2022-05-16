В Польше призвали демилитаризовать Калининград
В случае присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу Калининградская область должна быть демилитаризована, сообщает «Известия» со ссылкой на заявление экс-заместителя министра обороны Польши Ромуальда Шереметьева.
«…Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног», — заявил он.
Шереметьев отметил, что в ответ на расширение НАТО, по его мнению, Москва начнет «угрожать ядерным оружием, потому что ничем другим русские вас не напугают».
Ранее депутат Госдумы и глава комитета по контролю Олег Морозов заявил, что «Польшу следует денацифицировать следующей».
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