В Польше призвали демилитаризовать Калининград

«…Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног», — заявил он.

Шереметьев отметил, что в ответ на расширение НАТО, по его мнению, Москва начнет «угрожать ядерным оружием, потому что ничем другим русские вас не напугают».

Ранее депутат Госдумы и глава комитета по контролю Олег Морозов заявил, что «Польшу следует денацифицировать следующей».

