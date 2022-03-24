Захарова: Россия может перенаправить грузопотоки при закрытии портов в Литве и Латвии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в четверг, что российские грузопотоки будут перенаправлены в случае закрытия властями в Вильнюсе и Риге портов для российских судов.

WSJ: США могут запретить российским судам заходить в американские порты

По её словам, если при нисходящей динамике в загрузке прибалтийских портов, политики в Латвии и Литве решили снизить в них грузооборот ещё больше, то это их дело.

Захарова подчеркнула, что российские порты в Балтийском и Черном морях продолжат активно развиваться, а экономические интересы европейских стран неизбежно пострадают.

Ранее порты Бельгии заблокировали 1,5 тысячи контейнеров с грузами для России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Артем Житенев
ТЕГИ:ЛитваЛатвияСанкции ЕССанкции Против РоссииМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры