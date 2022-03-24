Захарова: Россия может перенаправить грузопотоки при закрытии портов в Литве и Латвии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в четверг, что российские грузопотоки будут перенаправлены в случае закрытия властями в Вильнюсе и Риге портов для российских судов.
По её словам, если при нисходящей динамике в загрузке прибалтийских портов, политики в Латвии и Литве решили снизить в них грузооборот ещё больше, то это их дело.
Захарова подчеркнула, что российские порты в Балтийском и Черном морях продолжат активно развиваться, а экономические интересы европейских стран неизбежно пострадают.
Ранее порты Бельгии заблокировали 1,5 тысячи контейнеров с грузами для России.
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