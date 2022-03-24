Захарова: Россия может перенаправить грузопотоки при закрытии портов в Литве и Латвии

По её словам, если при нисходящей динамике в загрузке прибалтийских портов, политики в Латвии и Литве решили снизить в них грузооборот ещё больше, то это их дело.

Захарова подчеркнула, что российские порты в Балтийском и Черном морях продолжат активно развиваться, а экономические интересы европейских стран неизбежно пострадают.

Ранее порты Бельгии заблокировали 1,5 тысячи контейнеров с грузами для России.