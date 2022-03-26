МИД России прокомментировал притязание Польши на Калининград
26 марта 202212:00
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на комментарий польского генерала Вальдемара Скшипчака о необходимости поднять вопрос о принадлежности Калининграда.
«Как поднимет, так и опустит», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что «стоит поднять вопрос о Калининграде, который, по моему мнению, является территорией Польши».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru