МИД России прокомментировал притязание Польши на Калининград

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на комментарий польского генерала Вальдемара Скшипчака о необходимости поднять вопрос о принадлежности Калининграда.

«Как поднимет, так и опустит», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что «стоит поднять вопрос о Калининграде, который, по моему мнению, является территорией Польши».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПольшаКалининградМария ЗахароваМИД РФ
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