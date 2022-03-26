Польского генерала послали в школу. В России напомнили историю Калининграда

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что вернуть Польше то, что никогда ей не принадлежало, невозможно.

«Если они погрузятся в историю XX века, то они выяснят, что вернуть Польше то, что никогда не принадлежало, в принципе невозможно. Вопрос этот очень странный, особенно в свете того, что нынешний польский Гданьск совсем недавно назывался Данцигом и принадлежал другой стране, поэтому не им эти вопросы явно задавать», — приводит его слова РБК.