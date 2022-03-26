Польского генерала послали в школу. В России напомнили историю Калининграда
Польскому генералу, претендующему на Калининград, посоветовали учить историю и напомнили о российских «Искандерах».
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на комментарий польского генерала Вальдемара Скшипчака о необходимости поднять вопрос о принадлежности Калининграда.
«Как поднимет, так и опустит», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что вернуть Польше то, что никогда ей не принадлежало, невозможно.
«Если они погрузятся в историю XX века, то они выяснят, что вернуть Польше то, что никогда не принадлежало, в принципе невозможно. Вопрос этот очень странный, особенно в свете того, что нынешний польский Гданьск совсем недавно назывался Данцигом и принадлежал другой стране, поэтому не им эти вопросы явно задавать», — приводит его слова РБК.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сделал вывод, что экс-командующий польскими сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак, который заявил, что Калининградская область находится «под российской оккупацией» с 1945 года, не учил историю в школе.
«Судя по всему, этот генерал либо в принципе не учился даже в школе, либо тотально прогулял все уроки истории – и Второй мировой войны, и собственной страны», – цитирует его слова РИА Новости.
По мнению российского сенатора, на Западе «конвейер промывки мозгов все эти годы работал без остановки – и вот результат».
Политолог Юрий Бондаренко заявил, что не может вспомнить, когда Калининград успел побывать польским. Эксперт напомнил, что регион был восточно-прусским и германским. Так он прокомментировал заявление Скшипчака, которое, отметил собеседник «Известий», его не удивило.
«Никакой провокации не будет, у нас абсолютно серьезное оружие, «Искандеры» (оперативно-тактические ракетные комплексы — прим. НСН). Пять минут — и Варшава останется в воспоминаниях. Тут говорить не о чем», — заявил Бондаренко.
Ранее Александр Шерин - тогда первый зампред комитета Госдумы по обороне - в эфире НСН напомнил, что «Калининград, во многом остужает пыл тех политиков и тех ястребов, которые периодически заявляют о необходимости Россию проучить, поставить на место».
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