И снова США. СМИ рассказали об истинных целях атаки дронов в Иране

Россиян нет среди пострадавших в результате атаки беспилотников на один из заводов Минобороны и поддержки вооруженных сил Ирана в городе Исфагане. Об отсутствии соответствующих данных заявили в российском посольстве в Иране. Заявление коллег приводит официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Информации о пострадавших среди российских граждан не поступало. Все российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме», - говорится в сообщении.