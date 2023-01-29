И снова США. СМИ рассказали об истинных целях атаки дронов в Иране
Журналисты сообщили про американский след в атаке беспилотников на объект Министерства обороны и поддержки вооруженных сил Ирана.
Склад с боеприпасами Минобороны Ирана в городе Исфахан подвергся атаке беспилотников, сообщает агентство IRNA. Атака была проведена с применением мини-дронов. Благодаря мерам защиты, один из аппаратов был сбит комплексом противовоздушной обороны, два других были перехвачены военными и взорваны.
Россиян нет среди пострадавших в результате атаки беспилотников на один из заводов Минобороны и поддержки вооруженных сил Ирана в городе Исфагане. Об отсутствии соответствующих данных заявили в российском посольстве в Иране. Заявление коллег приводит официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Информации о пострадавших среди российских граждан не поступало. Все российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме», - говорится в сообщении.
Склад с баллистическими ракетами был целью атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объект минобороны Ирана, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в воскресенье, 29 января.
«Удар был нанесен по складу баллистических ракет», — цитирует СМИ слова источника.
В ходе ответной атаки оборонного ведомства Ирана средствами ПВО удалось отбить атаку, «взорвав два самолета».
Телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на американские источники заявил о причастности к атаке Военно-воздушных сил (ВВС) США, а также еще одной державы. Подчеркивается, что речь идет не об Израиле.
«В ударе по складу боеприпасов участвовали американские ВВС и другая страна, а не Израиль. Удар был призван «продемонстрировать Ирану и России» готовность США противодействовать строительству заводов «по производству и экспорту баллистического оружия», — сообщил источник.
Ранее турецкое издание Cumhuriyet сообщило, что считающие себя «хозяевами» Ближнего Востока США теряют свое влияние в регионе. Так, во время визита на Ближний Восток президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США планируют сохранить активность в регионе и не позволить России и Китаю заполнить образовавшийся вакуум. Слова президента прозвучали в контексте формирования арабо-израильского союза против Ирана на фоне ослабления влияния Вашингтона на Ближнем Востоке, пишет Газета.ру. В материале отмечается, что у заявления Байдена есть проблема: отношения РФ и КНР с арабскими странами и Израилем лишь развиваются и углубляются, указывает РИА ФАН.
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