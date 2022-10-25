Президент Израиля покажет в США факты применения иранских дронов на Украине

Президент Израиля Ицхак Герцог покажет факты применения иранских дронов на Украине в рамках своего визита в США, куда направился по приглашению Джо Байдена, сообщила пресс-служба президента, передает РИА Новости.

Сообщается, что наличие якобы иранских дронов на Украине было установлено путем визуального анализа оборонным ведомством Израиля.

Уточняется, что будут представлены изображения иранских дронов и тех, что были сбиты во время конфликта на Украине – Израиль настаивает на идентичности аппаратов.

ООН призвали к расследованию иранских беспилотников на Украине

Ранее постпреды Великобритании, Франции и Германии при ООН составили письмо генсеку организации Антониу Гутеррешу с призывом расследовать предполагаемое применение иранских беспилотных летательных аппаратов на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Со своей стороны, постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком обвинения в использовании Россией иранских беспилотников.


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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:УкраинаИранИзраиль
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