Президент Израиля покажет в США факты применения иранских дронов на Украине
Президент Израиля Ицхак Герцог покажет факты применения иранских дронов на Украине в рамках своего визита в США, куда направился по приглашению Джо Байдена, сообщила пресс-служба президента, передает РИА Новости.
Сообщается, что наличие якобы иранских дронов на Украине было установлено путем визуального анализа оборонным ведомством Израиля.
Уточняется, что будут представлены изображения иранских дронов и тех, что были сбиты во время конфликта на Украине – Израиль настаивает на идентичности аппаратов.
Ранее постпреды Великобритании, Франции и Германии при ООН составили письмо генсеку организации Антониу Гутеррешу с призывом расследовать предполагаемое применение иранских беспилотных летательных аппаратов на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Со своей стороны, постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком обвинения в использовании Россией иранских беспилотников.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 578 / сут.
Умерли
390 тыс.+84 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+12 912 / сут.
- «Челси» обыграл «Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
- Президент Израиля покажет в США факты применения иранских дронов на Украине
- «Аэрофлот» 26 октября временно приостанавливает онлайн-регистрацию на рейсы
- Первые магазины Zara в РФ откроются в начале весны
- Илон Маск намерен закрыть сделку по покупке Twitter 28 октября
- В Госдуме предложили освободить от мобилизации ещё две категории россиян
- Ж/д пути Крымского моста планируют восстановить до декабря 2023 года
- Владелец Zara договорился о продаже бизнеса в РФ
- Москва запретила въезд в РФ ряду представителей стран Евросоюза
- Госдеп: США обеспокоены «углублением альянса» РФ и Ирана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru