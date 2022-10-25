Президент Израиля покажет в США факты применения иранских дронов на Украине

Президент Израиля Ицхак Герцог покажет факты применения иранских дронов на Украине в рамках своего визита в США, куда направился по приглашению Джо Байдена, сообщила пресс-служба президента, передает РИА Новости.

Сообщается, что наличие якобы иранских дронов на Украине было установлено путем визуального анализа оборонным ведомством Израиля.

Уточняется, что будут представлены изображения иранских дронов и тех, что были сбиты во время конфликта на Украине – Израиль настаивает на идентичности аппаратов.