Глава иранского МИД обвинил Израиль и Запад в попытке организовать гражданскую войну в Иране

«Израильский режим, а также ряд западных политиков попытались устроить в Иране гражданскую войну, которая должна была привести к распаду государства. Однако они должны понимать, что Иран - это не Ливия и не Судан», — написал глава иранского МИД на своей странице в Twitter.

В сентябре в Иране начались протесты после похорон 22-летней Махсы Амини, умершей вскоре после задержания полицией из-за неправильного ношения хиджаба. По мнению правозащитников, девушка погибла из-за побоев силовиков. Иранские власти обвинили США в организации беспорядков и информационном терроризме, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что не сомневается в участии Соединенных Штатов и Израиля в организации протестов.

