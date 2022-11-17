Глава иранского МИД обвинил Израиль и Запад в попытке организовать гражданскую войну в Иране
Израиль и некоторые западные политики планировали организовать гражданскую войну в Иране, которая привела бы к распаду страны. Об этом заявил министр иностранных дел республики Хосейн Амир Абдоллахиян.
«Израильский режим, а также ряд западных политиков попытались устроить в Иране гражданскую войну, которая должна была привести к распаду государства. Однако они должны понимать, что Иран - это не Ливия и не Судан», — написал глава иранского МИД на своей странице в Twitter.
В сентябре в Иране начались протесты после похорон 22-летней Махсы Амини, умершей вскоре после задержания полицией из-за неправильного ношения хиджаба. По мнению правозащитников, девушка погибла из-за побоев силовиков. Иранские власти обвинили США в организации беспорядков и информационном терроризме, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что не сомневается в участии Соединенных Штатов и Израиля в организации протестов.
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