Патрушев заявил, что беспорядки в Иране организовали западные спецслужбы

На встрече с секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани он также обвинил Запад в дальнейшем распространении дезинформации о ситуации в стране в персоязычных западных СМИ.

«Воспринимаем это как неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства», - заключил Патрушев.

Ранее официальный представитель судебной власти Ирана Масуд Сетайеши на пресс-конференции заявил, что правоохранительные органы страны вынесли обвинительные акты в отношении 1024 участников беспорядков, сообщает RT.

