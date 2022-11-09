Патрушев заявил, что беспорядки в Иране организовали западные спецслужбы

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в организации массовых беспорядков в Иране ключевую роль сыграли западные спецслужбы, сообщает «Российская газета».

Среди задержанных в ходе протестов в Иране есть россияне

На встрече с секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани он также обвинил Запад в дальнейшем распространении дезинформации о ситуации в стране в персоязычных западных СМИ.

«Воспринимаем это как неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства», - заключил Патрушев.

Ранее официальный представитель судебной власти Ирана Масуд Сетайеши на пресс-конференции заявил, что правоохранительные органы страны вынесли обвинительные акты в отношении 1024 участников беспорядков, сообщает RT.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ЗападПротестыБеспорядкиИранНиколай Патрушев
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