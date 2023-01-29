СМИ: склад боеприпасов в Иране атаковали беспилотники

Склад с боеприпасами Минобороны Ирана в городе Исфахан подвергся атаке беспилотников, сообщает агентство IRNA.

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Атака была проведена с применением мини-дронов. Благодаря мерам защиты, один из аппаратов был сбит комплексом противовоздушной обороны, два других были перехвачены военными и взорваны.

В результате атаки и последующего взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны.

Ранее иранский журналист Реза Аббаси заявил, что Украина вернется в доиндустриальную эпоху. Такими будут последствия в случае атаки Украины на Иран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывыИран
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