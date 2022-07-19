В Тегеране началась встреча президентов России и Ирана

Встреча президента России Владимира Путина с иранским коллегой Ибрахимом Раиси началась Тегеране, сообщает РИА Новости.

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В ходе переговоров лидеры двух стран планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную повестку.

Ранее Путин прибыл в Тегеран с однодневным визитом, в рамках которого запланирована встреча с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, а также переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и трёхсторонняя встреча в формате Россия-Иран-Турция, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыТурцияИранРоссияВладимир Путин
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