В Тегеране началась встреча президентов России и Ирана
Встреча президента России Владимира Путина с иранским коллегой Ибрахимом Раиси началась Тегеране, сообщает РИА Новости.
В ходе переговоров лидеры двух стран планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную повестку.
Ранее Путин прибыл в Тегеран с однодневным визитом, в рамках которого запланирована встреча с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, а также переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и трёхсторонняя встреча в формате Россия-Иран-Турция, сообщает RT.
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