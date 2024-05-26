Зеленский пригласил Байдена и Си Цзиньпина на «саммит мира»

Украинский президент напомнил, что участие в «саммите мира» уже подтвердили более 80 стран, однако китайский и американский лидеры пока далеки от глобальных усилий по подготовке этого мероприятия. Между тем он также добавил, что «усилия мирового большинства являются лучшей гарантией выполнения обязательств».

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что в ходе визита Владимира Путина в Китай президент России и председатель КНР «очень подробно» обсудили Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

