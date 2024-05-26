Зеленский пригласил Байдена и Си Цзиньпина на «саммит мира»
Украинский президент Владимир Зеленский в Харькове записал видеообращение лидерам США и Китая. Этот ролик он опубликовал в своем Telegram-канале.
На видео Зеленский также призвал Джо Байдена и Си Цзиньпина поддержать Мирную конференцию в Швейцарии по Украине, которая состоится с 15 по 16 июня. К тому же он попросил этих политиков «проявить лидерство в приближении мира».
Украинский президент напомнил, что участие в «саммите мира» уже подтвердили более 80 стран, однако китайский и американский лидеры пока далеки от глобальных усилий по подготовке этого мероприятия. Между тем он также добавил, что «усилия мирового большинства являются лучшей гарантией выполнения обязательств».
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что в ходе визита Владимира Путина в Китай президент России и председатель КНР «очень подробно» обсудили Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru