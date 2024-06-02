Зеленский пожаловался на попытки Китая сорвать саммит в Швейцарии

Китай виновен в попытках сорвать предстоящую конференцию по урегулированию украинского кризиса в Швейцарии. Об этом на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил президент страны Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек 20 мая.

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По его мнению, Москва оказывает давление на различные страны и требует от них отказаться от участия в саммите в Швейцарии. Зеленский заявил, что Китай, отказавшийся посылать своих представителей на мероприятие, является «инструментом в руках российского руководства».

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин 31 мая сообщил, что Пекин не будет присутствовать на саммите в Швейцарии 15–16 июня.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал другие страны отказаться от участия в конференции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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