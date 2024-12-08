Посольство Ирана разгромили в Дамаске, Ирак эвакуировал своих дипломатов

Государственное новостное агентство Ирана Irna также сообщило о том, что в посольство ворвались вооруженные люди. Кроме того, по данным «Аль-Джазира», свою дипмиссию в Дамаске эвакуировал Ирак. Персонал перевезли в Ливан.



Вооруженные группировки прорвались в Дамаск в ночь на 8 декабря. Затем боевики выступили с первым официальным обращением по телевидению и заявили о свержении власти Башара Асада, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

