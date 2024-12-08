Посольство Ирана разгромили в Дамаске, Ирак эвакуировал своих дипломатов
Вооруженные люди прорвались на территорию посольства Ирана в Дамаске. Соответствующие видео с места событий распространил телеканал «Аль-Арабиа».
На опубликованных телеканалом кадрах видны разбитые окна, разбросанные по кабинетам бумаги и сорванные со стен портреты, в числе которых изображения убитых иранского генерала Касема Сулеймани и бывшего главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.
Государственное новостное агентство Ирана Irna также сообщило о том, что в посольство ворвались вооруженные люди. Кроме того, по данным «Аль-Джазира», свою дипмиссию в Дамаске эвакуировал Ирак. Персонал перевезли в Ливан.
Вооруженные группировки прорвались в Дамаск в ночь на 8 декабря. Затем боевики выступили с первым официальным обращением по телевидению и заявили о свержении власти Башара Асада, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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