Посольство Ирана разгромили в Дамаске, Ирак эвакуировал своих дипломатов


Вооруженные люди прорвались на территорию посольства Ирана в Дамаске. Соответствующие видео с места событий распространил телеканал «Аль-Арабиа».

На опубликованных телеканалом кадрах видны разбитые окна, разбросанные по кабинетам бумаги и сорванные со стен портреты, в числе которых изображения убитых иранского генерала Касема Сулеймани и бывшего главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Сирийские боевики взяли Дамаск и заявили о свержении власти Асада

Государственное новостное агентство Ирана Irna также сообщило о том, что в посольство ворвались вооруженные люди. Кроме того, по данным «Аль-Джазира», свою дипмиссию в Дамаске эвакуировал Ирак. Персонал перевезли в Ливан.

Вооруженные группировки прорвались в Дамаск в ночь на 8 декабря. Затем боевики выступили с первым официальным обращением по телевидению и заявили о свержении власти Башара Асада, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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