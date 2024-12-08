Сирийские боевики взяли Дамаск и заявили о свержении власти Асада

Сирийские вооруженные группировки прорвались в Дамаск и взяли под контроль государственное телевидение Сирии. В его эфире появилась группа боевиков, один из которых зачитал первое заявление радикалов, сообщает Associated Press (AP).



Представитель радикалов заявил, что группировки свергли власть Башара Асада. Боевики освободили из тюрем всех заключенных.