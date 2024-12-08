Сирийские боевики взяли Дамаск и заявили о свержении власти Асада
Сирийские вооруженные группировки прорвались в Дамаск и взяли под контроль государственное телевидение Сирии. В его эфире появилась группа боевиков, один из которых зачитал первое заявление радикалов, сообщает Associated Press (AP).
Представитель радикалов заявил, что группировки свергли власть Башара Асада. Боевики освободили из тюрем всех заключенных.
Также группировки сформировали «Оперативный штаб по завоеванию Дамаска». Эта структура призвала всех бойцов оппозиционных сил и граждан страны сохранять работу государственных институтов, чтобы не допустить полного краха сирийского общества.
Боевики вошли в Дамаск в ночь на 8 декабря. Их наступление продолжалось около 10 дней, группировки захватили территорию, которая ранее находилась под контролем правительства Сирии. Президент Башар Асад страну покинул, источники западных агентств допустили, что его самолет разбился, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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