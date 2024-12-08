Премьер Сирии призвал провести выборы в республике
В Сирии необходимо провести свободные выборы. Об этом сообщает телеканал «Al Arabiya» со ссылкой на премьер-министра страны Мухаммеда Гази аль-Джалали.
Он объявил, что согласен управлять республикой после захвата боевиками столицы САР Дамаска, который произошел 8 декабря. Премьер рассказал, что уже контактировал с лидерами антиправительственных формирований по поводу того, как следует управлять страной в переходный период.
До этого Гази аль-Джалали заявил, что до сих пор находится в Дамаске и готов сотрудничать с любой властью, которую выберут сирийцы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее СМИ сообщили, что президент Сирии Башар Асад, предположительно, разбился в авиакатастрофе при попытке покинуть страну на самолете Ил-76 авиакомпании Syrian Air.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru