Премьер Сирии призвал провести выборы в республике

До этого Гази аль-Джалали заявил, что до сих пор находится в Дамаске и готов сотрудничать с любой властью, которую выберут сирийцы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее СМИ сообщили, что президент Сирии Башар Асад, предположительно, разбился в авиакатастрофе при попытке покинуть страну на самолете Ил-76 авиакомпании Syrian Air.