Премьер Сирии призвал провести выборы в республике

В Сирии необходимо провести свободные выборы. Об этом сообщает телеканал «Al Arabiya» со ссылкой на премьер-министра страны Мухаммеда Гази аль-Джалали.

Он объявил, что согласен управлять республикой после захвата боевиками столицы САР Дамаска, который произошел 8 декабря. Премьер рассказал, что уже контактировал с лидерами антиправительственных формирований по поводу того, как следует управлять страной в переходный период.

Премьер Сирии: Вопрос военного присутствия РФ решат новые власти

До этого Гази аль-Джалали заявил, что до сих пор находится в Дамаске и готов сотрудничать с любой властью, которую выберут сирийцы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее СМИ сообщили, что президент Сирии Башар Асад, предположительно, разбился в авиакатастрофе при попытке покинуть страну на самолете Ил-76 авиакомпании Syrian Air.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БоевикиПрезидентВыборыПремьер-министрСирия

Горячие новости

Все новости

партнеры