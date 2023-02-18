Где твои крылья? Запад отказывает Украине в оперативной поставке истребителей
Западные союзники Украины отказались от поставок Киеву истребителей в том числе из-за состояния собственных резервов вооруженных сил.
Только после окончания российской военной операции Британия поставит на Украину современные истребители. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, Киеву не следует рассчитывать на быстрые поставки военных самолетов ни на данном этапе, ни в ближайшие полгода, заявил он в интервью журналу Spiegel.
8 февраля, в ходе второй зарубежной поездки с начала российской специальной военной операции украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Лондон, чтобы попросить у Великобритании боевые самолеты.
Зеленский передал британской стороне подарок от украинских летчиков - летный шлем с надписью «у нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее».
«Обращаюсь к вам и всему миру с простыми, но очень важными словами: боевые самолеты для Украины», - заявил Зеленский после передачи шлема.
Уоллес вынужден уже второй раз уточнять сроки поставок Киеву британских истребителей. По его мнению, управление истребителем требует не только длительного обучения (в течение нескольких месяцев), но и привлечения значительной команды механиков. Об этом три дня назад, 15 февраля, он сообщил телеканал Sky News.
При этом у британской армии есть проблемы со снаряжением, техникой и боеприпасами. Это объясняется как неполным освоением финансирования, так и военными поставками Украине, а также обучением солдат ВСУ. В результате Лондону пришлось даже отказаться от руководства силами быстрого реагирования НАТО в связи с плачевным состоянием британской армии и недостатком боеприпасов, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в министерстве обороны Великобритании.
При этом Киев с начала российской спецоперации понес значительные потери в авиации, опытных пилотов практически не осталось, сообщил командир авиагруппы «Вагнер» с позывным «Горец», передает РИА Новости.
По его словам, в рядах Украины осталась только молодежь, но в авиации очень важен опыт, чтобы «нормально работать».
Экс-заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев также подтвердил НСН, что для управления истребителями F-16, например, у Украины нет летчиков.
«У Украины нет подготовленных летчиков, которые могут управлять этими самолетами. Подготовка летчика «взлет-посадка» требует 3-4 месяца, а для ведения боевых действий – 2-3 года», - объяснял он.
Не только Британия, но и другие партнеры Украины в Европе также пока сошлись на том, что вопрос поставок истребителей нельзя будет решить быстро. Так, 10 февраля Украина попросила Нидерланды о поставке истребителей F-16, сообщила глава нидерландского Минобороны Кайса Оллонгрен. Как отметила министр, вопрос поставок самолетов — «сложная тема», Амстердаму необходимо обсудить доступность F-16 с США и другими союзниками.
А президент Франции Эммануэль Макрон сослался на то, что запрошенные Украиной истребители F-16 «не соответствуют потребностям» украинской армии. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика не будет передавать Украине истребители в ущерб своему военному потенциалу.
Президент США Джо Байден также отрицательно ответил на вопрос о возможной передаче самолетов украинским военным.
Ранее, 14 февраля, на встрече контактной группы «Рамштайн-9» в Брюсселе Запад не удовлетворил авиационные запросы Украины, сообщает «Коммерсант».
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