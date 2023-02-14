Пентагон не готов объявить о предоставлении Украине боевых самолётов

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в настящее время не готов объявить о предоставлении Украине боевых самолётов.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:СпецоперацияИстребителиСамолетыУкраинаПентагон
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