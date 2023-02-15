«Истощение запасов»: Запад отказал Киеву в авиации и просит экономить боеприпасы
Инструкторы НАТО начали обучать украинских военных тактикам с использованием меньшего количества артиллерийских снарядов. На встрече контактной группы «Рамштайн-9» были проигнорированы и авиационные запросы Украины.
Украине придется экономить боеприпасы из-за истощения запасов оружия в странах запада, заявил обозреватель Politico Пол Маклири.
По его словам, на Западе обеспокоены способностью восполнять свои же запасы вооружения из-за увеличивающихся поставок Киеву. Поэтому инструкторы НАТО обучают украинских военных тактикам с использованием меньшего количества артиллерийских снарядов.
«США уделяют первоочередное внимание помощи украинцам в изменении способов ведения боя, полагаясь не столько на артиллерийские обстрелы, сколько на маневры войск на поле боя», - заявил Маклири.
Накануне на встрече контактной группы «Рамштайн-9» в Брюсселе Запад не удовлетворил авиационные запросы Украины, сообщает «Коммерсант». Ожидалось, что встреча будет посвящена вопросу передачи Киеву истребителей, так как этот вопрос активно обсуждался правительствами западных стран. Обсуждение этого вопроса подтверждал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
При этом председательствующий на заседании в формате «Рамштайн» глава Пентагона Ллойд Остин вообще избегал этой темы, однако анонсировал «критический момент», заявив, что в ближайшее время многое в конфликте на Украине может решиться.
Он еще раз напомнил, что все мировое сообщество едино и нацелено на помощь Киеву. По его данным, страны НАТО предоставили Украине военную помощь в сумме на 50 миллиардов долларов.
О том, что Соединенные Штаты могут передать Украине современные боевые самолеты при затягивании конфликта или дать разрешение на реэкспорт истребителей F-16, ранее сообщало издание Financial Times со ссылкой на источники в Вашингтоне.
При этом ранее президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о возможной передаче самолетов украинским военным. США также заявили, что у них нет и лишних оперативно-тактических ракет ATACMS c радиусом действия 300 километров, чтобы передать их Украине, пишет Politico.
В Белом доме считают, что Украина может изменить ход конфликта именно сейчас благодаря недавно предоставленной помощи со стороны США и союзников. Один из чиновников администрации американского президента сообщил изданию, что Байден понимает, что в будущем добиваться от Конгресса тех же объемов помощи будет сложнее.
По данным издания, исчерпать «текущий пакет помощи» Киев может уже летом. Западные партнеры призывают Киев «активничать» на поле боя.
Активное обсуждение возможных поставок Киеву боевых самолетов началось после официального визита украинского лидера Владимира Зеленского в Лондон. В ходе выступления в британском парламенте он попросил у Великобритании боевые самолеты, а также впечатлил всех, передав британской стороне подарок от украинских летчиков - летный шлем с надписью «у нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее».
О том, что Великобритания рассмотрит вариант с поставками британских истребителей Украине, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве консерваторов. По информации источника, окончательное решение о поставках боевых самолетов еще не принято.
Другие партнеры Украины в Европе также пока сошлись на том, что вопрос поставок истребителей нельзя будет решить быстро. Так, 10 февраля Украина попросила Нидерланды о поставке истребителей F-16, сообщила глава нидерландского Минобороны Кайса Оллонгрен. Как отметила министр, вопрос поставок самолетов — «сложная тема», Амстердаму необходимо обсудить доступность F-16 с США и другими союзниками.
А президент Франции Эммануэль Макрон сослался на то, что запрошенные Украиной истребители F-16 «не соответствуют потребностям» украинской армии. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика не будет передавать Украине истребители в ущерб своему военному потенциалу.
Напомним, что ранее США и партнеры уже пообещали Киеву боевые танки. При этом Нидерланды и Дания отказались участвовать в так называемом «танковом альянсе», сообщает газета Welt со ссылкой на источники.
«Страны, некогда готовые поставлять, полностью отказались от участия. Правительства Нидерландов и Дании сообщили, что ни одна из стран не будет поставлять Leopard 2», - сообщает издание.
В качестве некой компенсации эти страны сообщили, что готовы принимать участие в ремонте и подготовке боевых машин Leopard 1.
Инициатором «танкового альянса» в Европе был Берлин, который в январе вслед за США сообщил о решении передать Киеву танки Leopard 2. В понедельник, 13 февраля, началось соответствующее обучение украинских военнослужащих.
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак также заявил, что в настоящее время в стране украинские военнослужащие уже учатся обращению с танками Leopard.
По его словам, непосредственно боевые машины будут переданы Киеву в марте.
Власти Норвегии собираются поставить Киеву восемь танков Leopard. А Канада уже отправила Киеву первый из нескольких танков Leopard 2, сообщила в Twitter министр обороны Анита Ананд.
Правительство США в конце января приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Президент США Джо Байден сообщил, что украинским военным передадут запчасти и дополнительное оборудование, чтобы обслуживать эту технику.
В Москве на подобную риторику Запада отвечают однозначно – предрекают эскалацию конфликта. Так, президент Владимир Путин после решения о «танковом альянсе» предупредил страны, которые пытаются втянуть Европу в новую войну с Россией, что Москве есть чем ответить и «бронетехникой дело не закончится».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что немецкие «Леопарды» повторят судьбу фашистских «Тигров» и будут сожжены.
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