«Истощение запасов»: Запад отказал Киеву в авиации и просит экономить боеприпасы

При этом председательствующий на заседании в формате «Рамштайн» глава Пентагона Ллойд Остин вообще избегал этой темы, однако анонсировал «критический момент», заявив, что в ближайшее время многое в конфликте на Украине может решиться.

Он еще раз напомнил, что все мировое сообщество едино и нацелено на помощь Киеву. По его данным, страны НАТО предоставили Украине военную помощь в сумме на 50 миллиардов долларов.

О том, что Соединенные Штаты могут передать Украине современные боевые самолеты при затягивании конфликта или дать разрешение на реэкспорт истребителей F-16, ранее сообщало издание Financial Times со ссылкой на источники в Вашингтоне.

При этом ранее президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о возможной передаче самолетов украинским военным. США также заявили, что у них нет и лишних оперативно-тактических ракет ATACMS c радиусом действия 300 километров, чтобы передать их Украине, пишет Politico.

В Белом доме считают, что Украина может изменить ход конфликта именно сейчас благодаря недавно предоставленной помощи со стороны США и союзников. Один из чиновников администрации американского президента сообщил изданию, что Байден понимает, что в будущем добиваться от Конгресса тех же объемов помощи будет сложнее.

По данным издания, исчерпать «текущий пакет помощи» Киев может уже летом. Западные партнеры призывают Киев «активничать» на поле боя.