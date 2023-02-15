СМИ: в Европе не удовлетворили авиационные запросы Украины
Очередная, девятая по счету встреча группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» не удовлетворила запросы Киева на поставку самолетов, сообщает «Коммерсантъ».
При этом был анонсирован «решающий момент» в конфликте между Москвой и Киевом. Во время встречи глава Министерства обороны США избегал темы авиации. Как отметил глава Пентагона, в конфликте на Украине наступает решающий момент.
Отмечается, что союзники по Североатлантическому альянсу уже предоставили Украине военную помощь на $50 млрд. На этом она не прекратится.
Ранее официальный представитель правительства Франции Оливье Веран отказал Киеву в поставках боевых самолетов, так как они расцениваются как наступательное вооружение.
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