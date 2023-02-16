Сенаторы призвали Байдена начать обучение украинских пилотов
Группа сенаторов США предложили администрации Белого дома приступить к обучению пилотов ВСУ, передает РИА Новости.
С инициативой обратились представители Демократической и Республиканской партий. Помимо истребителей, сенаторы призвали президента Джо Байдена предоставить Украине ракеты большой дальности.
Член сената от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что Киев не может проводить крупные наступательные операции без поддержки ВВС. Самолет МиГ-29 он назвал «устаревшим».
Группа сенаторов выразила надежду, что Байден решится передать Украине ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстояние до 300 километров.
Власти Польши ранее отказались делиться истребителями с Украиной. По словам министра обороны страны Мариуша Блащака, у Варшавы слишком мало современных машин, пишет НСН.
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