«Провал России». Санду собирается в Москву ради миротворцев в Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что готова приехать в Россию для решения вопроса приднестровского конфликта, а также обсуждения вопросов торговли и экспорта молдавской продукции. Глава государства добавила, что она открыта для обсуждения «всего спектра» двусторонних отношений. Санду заявила, что до того, как посетит Москву, планирует совершить поездки в Киев и Брюссель.

Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский в эфире НСН заявлял, что в случае ухудшения отношений с Москвой Кишиневу ждать помощи неоткуда.

«ЕС помогать не будет, давать деньги. Есть требование провести расследование коррупционных дел, кражи миллиардов из бюджета Молдавии. Этим никто не занимается. Румыния сама в тяжелом положении. Политическая, моральная поддержка будет. А на финансовую вряд ли можно рассчитывать. МВФ помогает. Но нужно соблюдать массу условий. Нужно повышать тарифы, повышать цены, балансировать бюджет. А население бедно живет. И скоро у них выборы в парламент. Так что это политическое самоубийство – повышать тарифы. Это порочный круг», - отметил экономист.

Санду была избрана президентом Молдавии по итогам второго тура, который прошел в стране 15 ноября. По данным ЦИК республики, предыдущий президент Игорь Додон проиграл Санду с результатом 42,26% против 57,74%. 24 декабря Санду принесла присягу и вступила в должность главы государства.

После победы на выборах Санду заявила о необходимости полного вывода российских миротворцев из Приднестровья для урегулирования конфликта. В МИД РФ в ответ заявили, что рассматривают данное заявление «как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы».

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН рассказал, к каким последствиям может привести уход миротворцев из региона.



«Целый ряд единомышленников Санду - это люди, видящие Молдавию в составе Румынии. Сама Санду показала пример, получив румынское гражданство наряду с молдавским. Она прекрасно знает, что в Приднестровье нет желающих жить в Румынии. Поэтому она хочет вывести миротворцев, затем оказать давление на Молдавию, попробовать завоевать Приднестровье и прошествовать в Румынию, а через нее и в Евросоюз. Но такой сценарий вызовет исход людей из Приднестровья, там живет около 200 тысяч граждан России. Кроме того, проблемы начнутся и у Молдавии», - заключил Затулин.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников в эфире НСН довольно резко отреагировал на заявления избранного президента Молдавии, напомнив о Нагорном Карабахе и готовности жителей Приднестровья отстаивать свои права с оружием в руках.

«Вместо того, чтобы встретиться с президентом Приднестровья, требует вывести миротворцев. Что она там хочет воевать? В Приднестровье люди вооруженные, за свою независимость 30 лет борются», - подчеркнул Калашников.

Позднее молдавский лидер пояснила, что на месте российских миротворцев Молдавия хотела бы видеть представителей ОБСЕ. «По миротворцам есть соглашение 1992 года. Мы считаем, что сейчас нет угрозы возобновления военных действий на нашей территории. И мы считаем, что эту миссию нужно преобразовать в миссию гражданских наблюдателей, которая была бы при ОБСЕ», — говорила президент Молдавии.

Президент РФ Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции заявил, что Россия выступает за вывод своих военных из Приднестровья, но сделать это возможно лишь тогда, когда для этого «созреют условия».

Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в эфире НСН обвинил Кремль в триумфе Санду. Он считает, что Россия проводит неэффективную политику на территории стран бывшего Советского Союза.

«Игорь Додон был оптимальной политической фигурой с точки зрения интересов Молдавии, России и Румынии. Именно он создал относительную стабильность, освободил страну от криминальных олигархов. Додон не успел закончить реформы, ему мешали прозападные политики. Москва не обращала на это должного внимания и вместо системной поддержки Додона ограничивалась знаками внимания. На практике Кремль не занимается постсоветским пространством, и это привело к смене власти в Молдавии. Путину надо менять команду, которая занимается вопросами СНГ. Эти люди неэффективны. Так что происходящее в Молдавии - это вина России, ее провал», - отметил он.

В Кишиневе тем временем подумывают о закрытии въезда и ввоза грузов из Приднестровья. Полностью «задушить» регион Молдавии мешают российские миротворцы, вывода которых и добивается новый президент республики.