Политик указал на особенности ядерной доктрины России. Документ напрямую не предполагает превентивного применения ядерного оружия. В то же время открытые или тайные поставки Западом такого оружия киевскому режиму могут вынудить Москву принять упреждающее решение для нейтрализации опасности.

Ранее Дмитрий Медведев на фоне дискуссий о возможном размещении в Литве ядерного оружия США заявил, что прибалтийская страна может «исчезнуть с карты мира».

