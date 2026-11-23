Медведев: РФ нанесет превентивный ядерный удар в случае поставок ЯО Киеву
Россия может превентивно применить ядерное оружие в случае поставок такого вооружения Украине со стороны Запада. Об этом написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье для «Московского журнала международного права».
Политик указал на особенности ядерной доктрины России. Документ напрямую не предполагает превентивного применения ядерного оружия. В то же время открытые или тайные поставки Западом такого оружия киевскому режиму могут вынудить Москву принять упреждающее решение для нейтрализации опасности.
Ранее Дмитрий Медведев на фоне дискуссий о возможном размещении в Литве ядерного оружия США заявил, что прибалтийская страна может «исчезнуть с карты мира».
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