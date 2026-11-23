Заплатить за ИИ: Как музыканты получат деньги за использование своего голоса
Стриминги отследят треки с чужим вокалом и перекинут «роялти» на пользователей, заявил НСН Виктор Осипов.
Песни от искусственного интеллекта (ИИ), которые были созданы с голосами артистов, тоже являются частью собственности певцов, поэтому платформы могут взимать плату с пользователей за прослушивание таких произведений, сообщил НСН адвокат по авторскому и смежному праву Виктор Осипов.
Рэпер Мот (Матвей Мельников) предложил выплачивать артистам роялти за использование их голосов ИИ. По его словам, использование голосов исполнителей в музыкальных композициях, созданных с помощью искусственного интеллекта, следует контролировать. Его слова приводит ТАСС. Осипов объяснил, как эта система может работать.
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«Создатели как раз рассчитывают получать доходы со стримингов, а они с пользователей, поэтому цепочка будет такая. Кто-то создает, покупая разрешение артиста, потом размещает треки на музыкальных сервисах, а там уже подписчики оплачивают использование этих произведений, “роялти” или единоразовый сбор. Это обычная практика — точно так же сейчас идут деньги за музыкальные фонограммы. Однако вряд ли речь пойдет про большие суммы, так как все зависит от того, что исполняется и насколько сильный интерес к такому продукту. Мне неизвестно случаев, когда какая-то композиция от ИИ занимала первые места по популярности. Хотя когда-то компьютер слабо играл в шахматы, а потом стал обыгрывать чемпионов мира. Может, так случится и с музыкой, но в ней меньше алгоритмов и больше творчества», — отметил он.
Ранее адвокат по авторскому и смежному праву Виктор Осипов рассказал НСН, какие риски ждут россиян за использование продуктов не своего интеллектуального труда.
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