В Пермском крае при атаке БПЛА погиб один человек, двое пострадали
23 ноября 202611:50
Юлия Савченко
Один человек погиб в результате атаки украинских беспилотников в Пермском крае. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.
Губернатор указал, что над краем сбили 56 БПЛА, пишет RT. Были повреждены несколько объектов на промышленных площадках.
«По предварительной информации, есть погибший... Еще два человека получили легкие осколочные ранения», - написал Махонин на платформе «Макс».
Специалисты устраняют последствия атаки.
Ранее Махонин сообщал, что в Прикамье из-за атаки БПЛА поврежден промышленный объект.
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