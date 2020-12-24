Санду вступила в должность президента Молдавии
Майя Санду вступила в должность президента Молдавии. Церемония инаугурации состоялась в четверг, 24 декабря, в присутствии депутатов парламента, членов Конституционного суда и иностранных дипломатов. В ходе торжественного мероприятия Санду принесла присягу на конституции.
Санду также высказалась за проведение досрочных выборов в парламент минуя стадию временного правительства после отставки кабинета Иона Кику, передает RT.
Премьер-министр Молдавии Ион Кику накануне заявил о своей отставке и отставке правительства.
Ранее действующий президент Молдавии Игорь Додон сказал, что не собирается присутствовать на церемонии инаугурации Санду, заявив, что это чисто «протокольное мероприятие», пишет «Газета.ру».
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