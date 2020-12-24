Санду вступила в должность президента Молдавии

Санду также высказалась за проведение досрочных выборов в парламент минуя стадию временного правительства после отставки кабинета Иона Кику, передает RT.

Премьер-министр Молдавии Ион Кику накануне заявил о своей отставке и отставке правительства.

Ранее действующий президент Молдавии Игорь Додон сказал, что не собирается присутствовать на церемонии инаугурации Санду, заявив, что это чисто «протокольное мероприятие», пишет «Газета.ру».



