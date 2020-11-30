Санду хочет войны. В Госдуме предрекли новый конфликт в Приднестровье

«Я не думаю, что Санду глубоко понимает проблему и возникающие риски. Очевидно, что при транспортировке или уничтожению боеприпасов меры безопасности в регионе должны быть значительно усилены. Но Молдавия ничего для этого не делает. Например, требуется возобновить работу аэропорта в Тирасполе, через который можно было бы вывозить боеприпасы или хотя бы перебрасывать через него дополнительные силы в случае необходимости. От Тирасполя до склада оружия ехать долго, примерно три часа на бронетранспортере. Для оперативной реакции хотя бы должен работать аэропорт. Вот над этим нужно работать Санду», - отметил парламентарий.



Затулин также назвал истинную причину, по которой Молдавия хочет вывести миротворцев из Приднестровья.



«Российские миротворцы образцово выполняют свои задачи. Об этом говорит невозобновление конфликта, который был в 1992 году. Кстати, именно Молдавия тогда выступала инициатором военных действий. Невольно возникает подозрение, что Молдавия и сейчас хотела бы перейти к военным действиям, так как ее не устраивает переговорный формат. Договоренности до сих пор нет, власти Молдавии хотят капитуляции Приднестровья. Но это было бы несправедливо по отношению к людям», - считает депутат.



Он рассказал, к каким последствиям может привести уход миротворцев из региона.



«Целый ряд единомышленников Санду - это люди, видящие Молдавию в составе Румынии. Сама Санду показала пример, получив румынское гражданство наряду с молдавским. Она прекрасно знает, что в Приднестровье нет желающих жить в Румынии. Поэтому она хочет вывести миротворцев, затем оказать давление на Молдавию, попробовать завоевать Приднестровье и прошествовать в Румынию, а через нее и в Евросоюз. Но такой сценарий вызовет исход людей из Приднестровья, там живет около 200 тысяч граждан России живет. Кроме того, проблемы начнутся и у Молдавии», - заключил Затулин.



Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН высказал мнение, что такая позиция Санду может похоронить ее политическую карьеру.

Между тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Санду попыткой подорвать усилия по мирному урегулированию приднестровской проблемы. Она напомнила, что лишь благодаря российским миротворцам в регионе уже 25 лет сохраняется стабильность и не проливается кровь.

