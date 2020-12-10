Дугин обвинил Кремль в триумфе Санду

«Это означает вступление Молдавии в зону турбулентности. Игорь Додон был оптимальной политической фигурой с точки зрения интересов Молдавии, России и Румынии. Именно он создал относительную стабильность, освободил страну от криминальных олигархов. Додон не успел закончить реформы, ему мешали прозападные политики. Москва не обращала на это должного внимания и вместо системной поддержки Додона ограничивалась знаками внимания. На практике Кремль не занимается постсоветским пространством, и это привело к смене власти в Молдавии», - отметил он.



Вместе с тем Дугин заявил, что Додон может вернуть себе пост главы государства.



«Додон остается популярным политиком, парламент поддерживает его, так что здесь далеко не все потеряно. Президент Молдавии по Конституции слабый, но символический приход Майи Санду - это сильный удар по республике. Любой шаг в сторону Запада будет обострять положение внутри страны, противостояния не удастся избежать. Правление Санду может стать либо временным моментом, после которого придут силы более уравновешенные, либо приведет к катастрофе», - считает философ.



Призыв Санду вывести российских миротворцев из Приднестровья возмутил многих. В частности, звучали заявления, что регион рискует стать нестабильным. Дугин рассказал, надо ли России идти на поводу у Кишинева.



«Россия - не та страна, которая ходит на поводу. Россия будет делать то, что захочет. На все заявления Санду как сотрудника структур Сороса можно не обращать никакого внимания. Вообще Приднестровье не подходит для независимого государства. Рано или поздно должен встать вопрос воссоединения с Молдавией, но не под давлением. Такие, как Санду, просто откладывают этот вопрос», - отметил он.



Лидер Международного евразийского движения считает, что Россия проводит неэффективную политику на территории стран бывшего Советского Союза.



«Она должна быть активнее. Путину надо менять команду, которая занимается вопросами СНГ. Эти люди неэффективны. Так что происходящее в Молдавии - это вина России, ее провал. Санду так же нелегитимна, как Зеленский или Тихановская. Это глобалистская химера», - заключил философ.



Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН предположил, что позиция Санду относительно Приднестровья может похоронить её политическую карьеру.

