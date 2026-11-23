Никита Джигурда госпитализирован с инфарктом
Актер Никита Джигурда перенес инфаркт. Об этом сообщила супруга артиста Марина Анисина в беседе с NEWS.ru.
По словам Анисиной, сегодня утром она вызвала скорую помощь, и Джигурду госпитализировали. Актер в реанимации, новостей о его состоянии пока нет.
«Мне сказали позвонить позже. В реанимации телефон, естественно, не работает. Попросили набрать через два-три часа, сейчас им там занимаются», — поделилась собеседница издания.
Ранее актрису Александру Виноградову госпитализировали из-за травмы лба, полученной на репетиции в Театре на Малой Бронной в Москве.
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