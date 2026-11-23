Взрослый Маколей Калкин на постере к новой части фильма «Один дома», а также заигрывание с оригинальным сюжетом точно привлечет зрителей к экранам. Об этом НСН рассказал блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian)

Студия 20th Century Studios начала раннюю разработку продолжения фильма «Один дома», а звезда первых частей франшизы Маколей Калкин вернется в проект в роли Кевина Маккаллистера. Об этом сообщают издания Deadline и Puck. Издание Entertaiment Weekly писало, что, повзрослев, сам Маколей Калкин оказался «крайне избирательным» в выборе кинопроектов. В 2025 году актер на своем бенефисе предложил идею продолжения фильма «Один дома» и представил Кевина «либо вдовцом, либо разведенным», который воспитывает ребенка в одиночку. Баженов заявил, что такой ход — единственный шанс на удачное возрождение франшизы.

«Мне кажется, возвращение к истокам — это единственный шанс на реабилитацию франшизы, которая испоганилась уже непонятно как. И ход с Маколеем Калкиным, который теперь сам воспитывает ребёнка, а потом ребёнок сталкивается с грабителями, — довольно изящный выход из положения и такой мягкий ребут‑перезагрузка оригинальной франшизы. Для Netflix, Amazon и других онлайн‑кинотеатров это будет крайне удачно. И даже неважно, какого качества будет фильм. Скорее всего, они выпустят его под Новый год, и лицо Маколея Калкина с надписью «Один дома. Возвращение», например, обязательно привлечёт огромное количество зрителей, которые росли на оригинальном фильме. Это уже часть культурного кода и обязательный фильм для просмотра под Рождество или Новый год», — рассказал он.