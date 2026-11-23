Калкин-папа и щепотка ностальгии: Почему у «Один дома» есть шанс на успешное продолжение
Евгений Баженов заявил НСН, что возвращение к истокам — это единственный шанс на реабилитацию франшизы «Один дома».
Взрослый Маколей Калкин на постере к новой части фильма «Один дома», а также заигрывание с оригинальным сюжетом точно привлечет зрителей к экранам. Об этом НСН рассказал блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian)
Студия 20th Century Studios начала раннюю разработку продолжения фильма «Один дома», а звезда первых частей франшизы Маколей Калкин вернется в проект в роли Кевина Маккаллистера. Об этом сообщают издания Deadline и Puck. Издание Entertaiment Weekly писало, что, повзрослев, сам Маколей Калкин оказался «крайне избирательным» в выборе кинопроектов. В 2025 году актер на своем бенефисе предложил идею продолжения фильма «Один дома» и представил Кевина «либо вдовцом, либо разведенным», который воспитывает ребенка в одиночку. Баженов заявил, что такой ход — единственный шанс на удачное возрождение франшизы.
«Мне кажется, возвращение к истокам — это единственный шанс на реабилитацию франшизы, которая испоганилась уже непонятно как. И ход с Маколеем Калкиным, который теперь сам воспитывает ребёнка, а потом ребёнок сталкивается с грабителями, — довольно изящный выход из положения и такой мягкий ребут‑перезагрузка оригинальной франшизы. Для Netflix, Amazon и других онлайн‑кинотеатров это будет крайне удачно. И даже неважно, какого качества будет фильм. Скорее всего, они выпустят его под Новый год, и лицо Маколея Калкина с надписью «Один дома. Возвращение», например, обязательно привлечёт огромное количество зрителей, которые росли на оригинальном фильме. Это уже часть культурного кода и обязательный фильм для просмотра под Рождество или Новый год», — рассказал он.
По словам Баженова, при правильном подходе к новой части фильма, он может претендовать на приятное дополнение к любимому фильму.
«Будет как минимум любопытно, как изменился сам Макалей Калкин и в какие переделки он вновь попал. Это замечательно, если он вернется к своей оригинальной роли и как-то позаигрывает с оригиналом, но уже в новом образе отца. Традицией новый фильм вряд ли станет, но если создатели смогут нащупать не только эксплуатацию ностальгии, но и какие-то серьезные нотки, которые были в оригинальном фильме, то фильм действительно станет приятным дополнением, которое можно пересматривать вместе с предыдущими частями под Новый год» — рассказал он.
Ранее Маколей Калкин в беседе с New York Post заявил, что хотел приобрести особняк из фильма «Один дома», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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