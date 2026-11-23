Зеленский заявил об атаке Украины на российское судно в ливийском Бенгази
23 ноября 202610:54
Юлия Савченко
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об атаке Киева на российское судно в Бенгази в Ливии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно о взрыве на военно-морской базе в Бенгази на корабле, который имеет отношение к России.
По словам Зеленского, Киев провел операцию, задействовав семь морских дронов украинского производства. Отмечается, что украинские военные уничтожили корвет «Меркурий», боевой вертолет Ка-27 и сухогруз MV ANGARA.
Российская сторона пока не прокомментировала ситуацию.
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