Ранее стало известно о взрыве на военно-морской базе в Бенгази на корабле, который имеет отношение к России.

По словам Зеленского, Киев провел операцию, задействовав семь морских дронов украинского производства. Отмечается, что украинские военные уничтожили корвет «Меркурий», боевой вертолет Ка-27 и сухогруз MV ANGARA.

Российская сторона пока не прокомментировала ситуацию.

