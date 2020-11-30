«Сиди и не кукарекай». В Госдуме ответили Санду по долгу Молдавии за газ

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила в эфире телеканала РБК, что требовать от Кишинева уплаты долга за газ, который использовался потребителями Приднестровья, несправедливо и нечестно. По ее словам, правый берег Днестра платит исправно «Газпрому», а левый берег накопил очень большой долг. По словам политика, общий размер долга составляет сейчас около 7,5 миллиарда долларов.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников оценил в эфире НСН высказывание Санду о «нечестном» долге Молдавии перед Россией.

«Если это не ее страна (речь идет о Приднестровье - прим. НСН), то сиди и не кукарекай. Газ не твой, люди не твои, но миротворцев выведите. А что ты хочешь тогда? Рабов из людей сделать? И на них как на рабах пахать и сеять. Пускай лучше посмотрит на Нагорный Карабах, куда пришлось тоже миротворцев вводить. А если она хочет развязать войну, то кто ей даст», - сказал Калашников.