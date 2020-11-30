«Сиди и не кукарекай». В Госдуме ответили Санду по долгу Молдавии за газ
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции отреагировал в эфире НСН на отказ избранного президента Молдавии платить России газовый долг Приднестровья.
Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила в эфире телеканала РБК, что требовать от Кишинева уплаты долга за газ, который использовался потребителями Приднестровья, несправедливо и нечестно. По ее словам, правый берег Днестра платит исправно «Газпрому», а левый берег накопил очень большой долг. По словам политика, общий размер долга составляет сейчас около 7,5 миллиарда долларов.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников оценил в эфире НСН высказывание Санду о «нечестном» долге Молдавии перед Россией.
«Если это не ее страна (речь идет о Приднестровье - прим. НСН), то сиди и не кукарекай. Газ не твой, люди не твои, но миротворцев выведите. А что ты хочешь тогда? Рабов из людей сделать? И на них как на рабах пахать и сеять. Пускай лучше посмотрит на Нагорный Карабах, куда пришлось тоже миротворцев вводить. А если она хочет развязать войну, то кто ей даст», - сказал Калашников.
Он также посоветовал Санду встретиться с жителями Приднестровья и попытаться найти с ними общий язык.
«Вместо того, чтобы встретиться с президентом Приднестровья, требует вывести миротворцев. Что она там хочет воевать? В Приднестровье люди вооруженные, за свою независимость 30 лет борются», - подчеркнул Калашников.
Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН оценил боеспособность группировки российских миротворцев в Приднестровье.
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