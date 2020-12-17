Путин ответил Санду на призыв вывести миротворцев из Приднестровья
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за вывод своих военных из Приднестровья, но сделать это возможно лишь тогда, когда для этого «созреют условия».
Так президент прокомментировал призыв избранного президента Молдавии Майи Санду к выводу российских миротворцев из непризнанной республики.
Глава государства также пожелал Санду успехов.
«Всего самого доброго» - сказал Путин в ходе пресс-конференции.
Вместе с тем, Путин отметил, что Санду в этом своем призыве о выводе миротворцев не сказала ничего нового.
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