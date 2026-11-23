«Я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы можно было это сделать без ущемления интересов России. Я считаю, что мы вполне выходим на ту зиму, которая является очень сложной для Украины, поэтому Украине нужно любой ценой получить передышку, перемирие, у них есть свои критерии. Что касается Трампа, нельзя однозначно сказать, что он играет на стороне России, он играет на стороне США, потому что он президент США. Мы пока еще не приблизились к тому, чтобы хотя бы получить достойную рабочую карту, по которой можно гарантировать безопасность России. Есть некие гарантии безопасности для Украины, которые предлагал Трамп, по принципу пятой статьи НАТО. Для России это ничем не отличается от вступления Украины в НАТО, поэтому этот вариант для нас не может быть приемлемым. Наша позиция была услышана. Пока остается вопрос, кто будет гарантом, что страны НАТО примут некую другую концепцию», - отметил он.

Россия рассматривает Абу-Даби как площадку для проведения следующего раунда трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

