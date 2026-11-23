Юлия Савичева анонсировала «трек мечты» в стиле ню-метал
23 ноября 202611:34
Анастасия Александрова
Вячеслав Машковский
Юлия Савичева заявила, что критика ее творческих решений и внешности помогла ей узнать, насколько она популярна.
Певица Юлия Савичева назвала уходящий год успешным для ее карьеры. Об этом артистка заявила на красной дорожке премии «Распаковка 2026».
«Уходящий год для меня достаточно успешный. Я закрываю его концертом 13 декабря в VK Stadium — сейчас я в экстремальной подготовке. 4 декабря ждите от меня новый релиз. Он будет очень неожиданным: это ню-метал. Я давно мечтала выпустить такую песню. Я пишу песни и в тяжелые моменты жизни — в таком состоянии есть о чем рассказать, есть чем поделиться со слушателями, в том числе своей болью. Я очень счастлива, что люди меня поддерживают и понимают. Спасибо всем! Критика мне помогла: я наконец-то увидела, насколько я популярна, заметила, что публика обратила внимание на то, что я делаю в музыке, и у меня появилась новая аудитория. Все это только в плюс», — цитирует певицу спецкор НСН.
Ранее Савичева объявила о временном отказе от ведения личных страниц в социальных сетях из-за шквала критики, в том числе в отношении её внешности и творческих решений.
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