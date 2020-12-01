«Денег никто не даст». Молдавию предостерегли от разрыва с Россией

«Молдавия – самое бедное государство Европы. 7,5 млрд долларов – это чрезмерная сумма для экономики Молдавии. В ней два сектора. Один ориентирован на ЕС, другой – на российский рынок и стран СНГ. Здесь она продает значительную часть сельхозпродукции – молдавские вина, коньяки, текстиль. Но зависимости от России нет. 60-70% торговли сейчас связано с ЕС, с Румынией, с Украиной. По газу тоже сильной зависимости нет, потому что построен газопровод из Румынии. Какая-то часть рабочих работает в России, пересылает деньги», - пояснил Вардомский.

Однако в случае ухудшения отношений с Россией, Кишиневу ждать помощи не откуда.

«ЕС помогать не будет, давать деньги. Есть требование провести расследование коррупционных дел, кражи миллиардов из бюджета Молдавии. Этим никто не занимается. Румыния сама в тяжелом положении. Политическая, моральная поддержка будет. А на финансовую вряд ли можно рассчитывать. МВФ помогает. Но нужно соблюдать массу условий. Нужно повышать тарифы, повышать цены, балансировать бюджет. А население бедно живет. И скоро у них выборы в парламент. Так что это политическое самоубийство – повышать тарифы. Это порочный круг», - отметил экономист.

Напомним, Санду также призвала к выводу российских миротворцев из Приднестровья. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников в эфире НСН довольно резко отреагировал на заявления избранного президента Молдавии напомнив о Нагорном Карабахе и готовности жителей Приднестровья отстаивать свои права с оружием в руках.

