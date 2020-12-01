«Денег никто не даст». Молдавию предостерегли от разрыва с Россией
Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский в эфире НСН объяснил, почему нет смысла требовать от Молдавии газовый долг Приднестровья, а самой Молдавии - бессмысленно ссориться с Россией.
«Нечестно и несправедливо» со стороны России требовать от Молдавии долг за газ неподконтрольного ей Приднестровья, который сейчас составляет 7,5 млрд долларов. Об этом, заявила избранный президент Молдавии Майя Санду. Ранее она указывала, что Кишинев этот долг за собой не признает, поскольку его никто не спрашивал, «хочет ли он получать этот газ или нет». А Молдавия по своим обязательствам платит исправно.
Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский в эфире НСН объяснил, почему нет смысла требовать от Молдавии газовый долг Приднестровья.
«Молдавия – самое бедное государство Европы. 7,5 млрд долларов – это чрезмерная сумма для экономики Молдавии. В ней два сектора. Один ориентирован на ЕС, другой – на российский рынок и стран СНГ. Здесь она продает значительную часть сельхозпродукции – молдавские вина, коньяки, текстиль. Но зависимости от России нет. 60-70% торговли сейчас связано с ЕС, с Румынией, с Украиной. По газу тоже сильной зависимости нет, потому что построен газопровод из Румынии. Какая-то часть рабочих работает в России, пересылает деньги», - пояснил Вардомский.
Однако в случае ухудшения отношений с Россией, Кишиневу ждать помощи не откуда.
«ЕС помогать не будет, давать деньги. Есть требование провести расследование коррупционных дел, кражи миллиардов из бюджета Молдавии. Этим никто не занимается. Румыния сама в тяжелом положении. Политическая, моральная поддержка будет. А на финансовую вряд ли можно рассчитывать. МВФ помогает. Но нужно соблюдать массу условий. Нужно повышать тарифы, повышать цены, балансировать бюджет. А население бедно живет. И скоро у них выборы в парламент. Так что это политическое самоубийство – повышать тарифы. Это порочный круг», - отметил экономист.
Напомним, Санду также призвала к выводу российских миротворцев из Приднестровья. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников в эфире НСН довольно резко отреагировал на заявления избранного президента Молдавии напомнив о Нагорном Карабахе и готовности жителей Приднестровья отстаивать свои права с оружием в руках.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 402 / сут.
Умерли
40 464+569 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+24 763 / сут.
- Ледовый дворец в Петербурге закрыли после концерта Басты
- Германия разрешила укладку «Северного потока — 2»
- Попова заявила о наличие в РФ прототипа ВИЧ-вакцины
- Названы самые опасные из-за коронавируса регионы РФ
- Мурашко заявил о критическом резерве коек для ковид-больных в 17 регионах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru