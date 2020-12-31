Глава Молдавии заявила о готовности посетить Россию

По словам Санду, у России и Молдавии есть "постоянная повестка", в которую входят торговые вопросы, экспорт продукции и урегулирование конфликта в Приднестровье. Президент отметила, что открыта для обсуждения "всего спектра" вопросов, являющихся важными для двусторонних отношений между странами.

Молдавский лидер также отметила, что планирует совершить поездки в Киев и Брюссель до того, как посетит Москву. Майя Санду вступила в должность президента Молдавии в четверг 24 декабря.