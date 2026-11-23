Без гвоздей и бумаги: Смену гендиректора Wildberries объяснили не санкциями
Основательница маркетплейса сосредоточится на вопросах стратегического развития, заявил НСН основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров.
Уход Татьяны Ким с поста генерального директора Wildberries - чисто техническое решение, которое позволит основательнице компании сосредоточиться на её стратегическом развитии. Об этом в комментарии НСН заявил основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров.
Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, новым генеральным директором Wildberries с 19 ноября стал Алексей Куликов. Он также возглавляет несколько юрлиц, входящих в RWB. В объединенной компании Wildberries и Russ подчеркнули, что перестановка не повлияет на работу маркетплейса и операционную деятельность. С 2024 года Wildberries входит в группу RWB, которой передано операционное управление бизнесом.
«Это стандартная практика, когда количество задач, которые встают перед основателем, превышает размер головы. Для операционной деятельности назначается менеджер, генеральный директор в данном случае, а основатель и идеолог занимается стратегией. Эта перестановка никак не отразится ни на чем, поскольку Ким не уходит из Wildberries», - отметил собеседник НСН.
Он обозначил, в чем будет заключаться разделение поля деятельности между гендиректором и владельцем Wildberries.
«Компания огромная, от идеолога требуется, во-первых, быть в курсе, что происходит вообще с темой торговли самой по себе. Развитие идет очень быстро, включая возможности искусственного интеллекта. Во-вторых, это десятки, сотни даже крупных партнеров. И даже с крупным партнером поговорить раз в год уже не представляется возможным, а нужно как-то. А у генерального директора дикое количество операционки, то есть, условно говоря, гвозди, туалетная бумага. Кто-то больше погружен в оперативку, в данном случае генеральный директор, кто-то принимает решения по стратегическим вопросам, влияет на них», - пояснил эксперт.
Он также не связывает напрямую уход Татьяны Ким с поста гендиректора с введением против неё санкций Евросоюзом.
«Санкции в отношении глав крупных компаний — это нетипичная история. Если человеку стало не спокойно на этом фоне, он решает, что активы, недвижимость за рубежом для него важнее. Он говорит, что уже давно заработал все свои деньги и просто уходит, условно говоря, на пенсию. В данном случае Ким никуда не уходит», - заключил Алексей Захаров.
Ограничения в отношении Татьяны Ким в рамках санкций ЕС вступили в силу 16 ноября. В RWB тогда заявили, что санкции не повлияют на работу группы и входящих в ее экосистему компаний, поскольку у холдинга нет активов в ЕС и он не осуществляет там свою деятельность.
Однако юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин считает, что санкции против Wildberries и Татьяны Ким могут нанести по корпорации довольно ощутимый удар. Как пояснил эксперт в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», структуризация крупных компаний всегда предполагает наличие внешних заимствований. Учитывая введения санкций, не только банкам, но и любым гражданам и юрлицам Евросоюза запрещены любые транзакции, связанные с Wildberries.
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