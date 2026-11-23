Уход Татьяны Ким с поста генерального директора Wildberries - чисто техническое решение, которое позволит основательнице компании сосредоточиться на её стратегическом развитии. Об этом в комментарии НСН заявил основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, новым генеральным директором Wildberries с 19 ноября стал Алексей Куликов. Он также возглавляет несколько юрлиц, входящих в RWB. В объединенной компании Wildberries и Russ подчеркнули, что перестановка не повлияет на работу маркетплейса и операционную деятельность. С 2024 года Wildberries входит в группу RWB, которой передано операционное управление бизнесом.

«Это стандартная практика, когда количество задач, которые встают перед основателем, превышает размер головы. Для операционной деятельности назначается менеджер, генеральный директор в данном случае, а основатель и идеолог занимается стратегией. Эта перестановка никак не отразится ни на чем, поскольку Ким не уходит из Wildberries», - отметил собеседник НСН.