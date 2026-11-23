Кабмин направит 50 млрд рублей на паромы для срыва блокады Калининграда
Правительство России направит около 50 млрд рублей на строительство двух железнодорожных паромов, которые должны снизить риски от противоправных действий ряда стран, пытающихся устроить транспортную блокаду Калининградской области. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.
Глава кабмина обратил внимание на особую географию области, в силу которой нарушения логистических цепочек и попытки транспортной блокады со стороны некоторых государств затрудняют работу местных предприятий. Для обеспечения региона бесперебойным снабжением товарами и сырьем возводят два железнодорожных парома.
Как отметил Мишустин, инициативу по строительству включили в список инфраструктурных проектов, которые получают средства Фонда национального благосостояния. С учетом бюджетного финансирования на строительство паромов выделят примерно 50 млрд рублей.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любой акт агрессии в отношении Калининградской области повлечет за собой «испепеляющий» ответ Москвы.
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