Глава кабмина обратил внимание на особую географию области, в силу которой нарушения логистических цепочек и попытки транспортной блокады со стороны некоторых государств затрудняют работу местных предприятий. Для обеспечения региона бесперебойным снабжением товарами и сырьем возводят два железнодорожных парома.

Как отметил Мишустин, инициативу по строительству включили в список инфраструктурных проектов, которые получают средства Фонда национального благосостояния. С учетом бюджетного финансирования на строительство паромов выделят примерно 50 млрд рублей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любой акт агрессии в отношении Калининградской области повлечет за собой «испепеляющий» ответ Москвы.

