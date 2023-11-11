Европейская взвешенность: В ЕС предлагают не торопиться с членством Украины
Украину могут не принять в Евросоюз из-за военных действий действий и нарушениях прав жителей различных категорий.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что в ближайшее время не ожидает победы Украины над Россией.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, на слова Борреля ответила вопросом.
«Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» - написала дипломат в своем Telegram-канале.
Миллиардер Илон Маск согласился с тем, что Киев не может выиграть конфликт с Москвой, а украинский президент Владимир Зеленский не признает поражение на поле боя.
«К сожалению, этот анализ верный», — написал Маск в соцсетях под постом бизнесмена Дэвида Сакса, в котором тот анализирует недавнюю статью в журнале The Time о Зеленском.
«Это [информация источников] подтверждает, что Украина не может выиграть в конфликте. Более того, автор [статьи] идет еще дальше, описывая Зеленского как «оторванного от реальности» за его неспособность признать реалии поля боя и нежелание рассматривать мирные переговоры с Россией. Военные цели Украины нереалистичны», — считает Сакс.
Сенатор Константин Косачев заявил, что спецоперация на Украине должна была завершиться еще в апреле 2023 года.
«Президент России не так давно показывал документы, которые вырабатывались в марте прошлого года. Мы все могли убедиться в том, что это были документы высочайшей степени готовности, а это значит, что там плюс-минус в апреле конфликт мог в какой-то стадии быть завершён. Всё это не произошло исключительно потому, что Украине не дали, да её особо никто не спрашивал, потому что западники решили, что они могут Россию разрушить экономически и добиться её военного поражения», - отметил он.
Еврокомиссия порекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз 8 ноября. Кроме того, в ЕК указали на прогресс в выполнении странами задач по реформам.
Но переговоры по членству Украины в Евросоюзе не могут начаться из-за несоблюдения в государстве прав и свобод. Об этом заявил депутат Европарламента от нидерландской партии «Форум за демократию» (FVD) Марсель де Грааф на странице в соцсети X.
Помимо отсутствия на Украине выборов и оппозиции, политик указал на нарушения свободы прессы и свободы вероисповедания, а также на торговлю детьми, эксплуатацию детского труда и совершение военных преступлений.
Венгрия считает, что Европейский Союз не должен начинать переговоры с Киевом о вступлении в ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
По его словам, в докладе Еврокомиссии о расширении Евросоюза заявлено о неполном выполнении требований Украиной для присоединения к ЕС. При этом Еврокомиссия порекомендовала начать переговоры с Киевом по этому вопросу.
Дипломат также выступил против принятия Украины в Евросоюз, поскольку после такого шага Европа окажется втянутой в боевые действия.
Обещание Евросоюза принять Украину в ЕС можно сравнить с морковкой, привязанной впереди повозки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его процитировал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Кроме того, официальный представитель Кремля усомнился в том, что обещания Евросоюза реальны.
Европа столкнулась с «эпидемией» депрессии населения на фоне пандемии коронавируса и ситуации на Украине, что приводит к ухудшению экономики. Так, в 27 странах Евросоюза и в Великобритании общий убыток из-за проблем с психическим здоровьем превысил 4,2% ВВП, или более 600 млрд евро.Об этом пишет издание Interia, ссылаясь на Польский институт экономики (PIE).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Казани
- Уехала и ругается. Пугачева снова отчитала своих критиков
- «Вы еще обо мне услышите!»: Алла Пугачева опубликовала гневный пост в соцсетях
- Daily Mail: бездомных выгоняют с улиц Сан-Франциско перед началом саммита АТЭС
- В РПЦ назвали Барби «антигосударственным культом»
- В Москве умер автор «Тринадцатого председателя» Азат Абдуллин
- Европейская взвешенность: В ЕС предлагают не торопиться с членством Украины
- Боррель: победы Украины над РФ в ближайшем будущем не будет
- АТОР: Египет не хочет терять туристов и готов платить за рейсы еще больше
- Росстат: в России подешевели икра, картофель и морковь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru