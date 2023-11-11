Европейская взвешенность: В ЕС предлагают не торопиться с членством Украины

Еврокомиссия порекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз 8 ноября. Кроме того, в ЕК указали на прогресс в выполнении странами задач по реформам.

Но переговоры по членству Украины в Евросоюзе не могут начаться из-за несоблюдения в государстве прав и свобод. Об этом заявил депутат Европарламента от нидерландской партии «Форум за демократию» (FVD) Марсель де Грааф на странице в соцсети X.



Помимо отсутствия на Украине выборов и оппозиции, политик указал на нарушения свободы прессы и свободы вероисповедания, а также на торговлю детьми, эксплуатацию детского труда и совершение военных преступлений.



Венгрия считает, что Европейский Союз не должен начинать переговоры с Киевом о вступлении в ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

