Медведев предрек ослабление ЕС из-за приема Украины и Молдавии

Медведев предположил, что после вступления в Евросоюз Украина и Молдавия будут жить за счет Германии, Франции и других крупных европейских стран. При этом Брюссель урежет финансирование государств Прибалтики, полагает политик.



По его словам, Украина и Молдавия из-за своих потребностей быстро ослабят Евросоюз.

«Уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими противными болезнями», - написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 ноября заявил, что Брюссель официально передал Киеву рекомендацию о начале переговоров по вступлению в Евросоюз, передает «Радиоточка НСН».

