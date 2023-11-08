Медведев предрек ослабление ЕС из-за приема Украины и Молдавии
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что вступление в Евросоюз Украины и Молдавии «обескровит» сообщество.
Медведев предположил, что после вступления в Евросоюз Украина и Молдавия будут жить за счет Германии, Франции и других крупных европейских стран. При этом Брюссель урежет финансирование государств Прибалтики, полагает политик.
По его словам, Украина и Молдавия из-за своих потребностей быстро ослабят Евросоюз.
«Уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими противными болезнями», - написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 ноября заявил, что Брюссель официально передал Киеву рекомендацию о начале переговоров по вступлению в Евросоюз, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Базу США на северо-востоке Сирии атаковали беспилотники
- Военнослужащий ВСУ получил 14 лет колонии за выстрел по мирным жителям
- Кадыров призвал перевести в собственность Грозного бесхозные и заброшенные земли
- СМИ: требование ЕС к Украине уважать другие языки не затронет русский
- Медведев предрек ослабление ЕС из-за приема Украины и Молдавии
- «Он жил в фантазии»: Мать Горшенева поделилась воспоминаниями о детстве музыканта
- Уголовник-рецидивист напал на пенсионерку и получил восемь лет колонии
- Зеленский объявил о планах продолжить наступление в 2024 году
- В Москве задержали мошенниц, обманывающих мужчин на свиданиях
- Автомобиль с беременной женщиной утонул в Неве по вине мигранта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru