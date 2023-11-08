Медведев предрек ослабление ЕС из-за приема Украины и Молдавии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что вступление в Евросоюз Украины и Молдавии «обескровит» сообщество.

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Медведев предположил, что после вступления в Евросоюз Украина и Молдавия будут жить за счет Германии, Франции и других крупных европейских стран. При этом Брюссель урежет финансирование государств Прибалтики, полагает политик.

По его словам, Украина и Молдавия из-за своих потребностей быстро ослабят Евросоюз.

«Уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими противными болезнями», - написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 ноября заявил, что Брюссель официально передал Киеву рекомендацию о начале переговоров по вступлению в Евросоюз, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com/znanierussia
ТЕГИ:Дмитрий МедведевМолдавияУкраинаЕвросоюз

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