Илон Маск предрек гражданскую войну в Европе

Предприниматель написал, что Европа движется к гражданской войне.

Другие пользователи соцсети ответили Маску, что пора запускать Starship на Марс, потому что там «не будет войны». Другие написали, что не только Европа, а весь мир «движется к войне».

Ранее Маск уже заявлял, что при сохранении действующих тенденций существует вероятность того, что в Европе произойдет гражданская война, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

