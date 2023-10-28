Илон Маск предрек гражданскую войну в Европе

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал видео в соцсети Х, на котором мигрантка сжигает флаг Франции.

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Предприниматель написал, что Европа движется к гражданской войне.

Другие пользователи соцсети ответили Маску, что пора запускать Starship на Марс, потому что там «не будет войны». Другие написали, что не только Европа, а весь мир «движется к войне».

Ранее Маск уже заявлял, что при сохранении действующих тенденций существует вероятность того, что в Европе произойдет гражданская война, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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