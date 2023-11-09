Пушков: ЕС важно хотя бы формально запустить процесс принятия Украины
В Европейском союзе важно хотя бы формально запустить процесс переговоров о вступлении в объединение Украины и Молдавии, сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, это необходимо, чтобы поддержать репутацию центра силы Евросоюза и показать, что у ЕС есть стратегия в отношении Украины. Однако политическая воля Брюсселя столкнется с очень серьезной оппозицией не только со стороны Венгрии, но и стран, которые пока молчат на этот счет.
Ранее стало известно, что Венгрия считает, что Европейский Союз не должен начинать переговоры с Киевом о вступлении в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru