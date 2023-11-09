Пушков: ЕС важно хотя бы формально запустить процесс принятия Украины

В Европейском союзе важно хотя бы формально запустить процесс переговоров о вступлении в объединение Украины и Молдавии, сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.

В Европе заявили о неготовности Украины к переговорам по вступлению в ЕС

По его словам, это необходимо, чтобы поддержать репутацию центра силы Евросоюза и показать, что у ЕС есть стратегия в отношении Украины. Однако политическая воля Брюсселя столкнется с очень серьезной оппозицией не только со стороны Венгрии, но и стран, которые пока молчат на этот счет.

Ранее стало известно, что Венгрия считает, что Европейский Союз не должен начинать переговоры с Киевом о вступлении в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраинаАлексей Пушков

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