В Венгрии выступили против начала переговоров о принятии Украины в Евросоюз

Венгрия считает, что Европейский Союз не должен начинать переговоры с Киевом о вступлении в ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

В Европе заявили о неготовности Украины к переговорам по вступлению в ЕС

По его словам, в докладе Еврокомиссии о расширении Евросоюза заявлено о неполном выполнении требований Украиной для присоединения к ЕС. При этом Еврокомиссия порекомендовала начать переговоры с Киевом по этому вопросу.

Дипломат также выступил против принятия Украины в Евросоюз, поскольку после такого шага Европа окажется втянутой в боевые действия.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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