В Венгрии выступили против начала переговоров о принятии Украины в Евросоюз
Венгрия считает, что Европейский Союз не должен начинать переговоры с Киевом о вступлении в ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
По его словам, в докладе Еврокомиссии о расширении Евросоюза заявлено о неполном выполнении требований Украиной для присоединения к ЕС. При этом Еврокомиссия порекомендовала начать переговоры с Киевом по этому вопросу.
Дипломат также выступил против принятия Украины в Евросоюз, поскольку после такого шага Европа окажется втянутой в боевые действия.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru